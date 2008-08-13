رئیس جمهوری لبنان وارد سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی سوریه (سانا)، میشل سلیمان در فرودگاه بین المللی دمشق مورد استقبال بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ولید المعلم وزیر خارجه این کشور قرار گرفت.

به گفته منابع خبری، مسئله برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان سوریه و لبنان، پرونده مفقودان و تحکیم روابط دوجانبه از مهمترین محورهای دیدار دو روزه سلیمان از دمشق به شمار می رود.

رئیس جمهوری لبنان امروز پیش از عزیمت به سوریه در گفتگو با روزنامه لبنانی السفیر روابط خود را با همتای سوری دوستانه و برادرانه عنوان کرد و گفت: آمادگی های دو طرف برای انجام این سفر خوب و مثبت است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت پاسخ مثبت دادن به دعوت سوریه برای انجام این سفر و سفرهای مشابه تصریح کرد: چنین سفرهایی به نفع دو ملت دوست لبنان و سوریه است.

مطبوعات و مقامات سوریه نیز از سفر سلیمان به دمشق استقبال کردند و ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور گفت: بشار اسد به همه مسئولان سوریه ابلاغ کرده است که همه تلاش خود را بکار گیرند زیرا می خواهد این سفر موفقیت آمیز و مثمر ثمر باشد.

مطبوعات سوریه نیز نوشتند: سفر سلیمان مثبت و سرآغاز فصلی نوین در روابط دو کشور خواهد بود.