به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست خبری حجت الاسلام پور سیدآقایی دبیر همایش اظهار داشت: بر اساس ضرورت، مهدویت عامل هویت ماست و رمز پیروزی انقلاب به خاطر مهدویت بود و مهدویت چشم انداز انقلاب ماست.

وی در ادامه به تشریح اهداف همایش بین المللی دکترین مهدویت پرداخت و اظهار داشت که این همایش با "رویکرد حقوقی و سیاسی" با سخنان آیت الله امامی کاشانی عضو فقهای شورای نگهبان و دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری فردا صبح در سالن اجلاس سران اسلامی افتتاح می‌شود.

پور سید آقایی افزود: در این همایش لوح تقدیر و تندیس به خادمان مهدی آوران و برترین های جشنواره مهدویت اهداء خواهد شد.

وی گفت: تقدیر از مرحوم قیصر امین پور به عنوان بهترین شاعر مهدوی و رونمائی از چند اثر از جمله سمفونی انتظار و کتاب "مهدویت و صلح کل" نوشته آقای احمدی نژاد رئیس جمهور و "تذکره انجمن قدس" از برنامه‌های همایش است.

پور سید آقائی اظهار داشت: 354 مقاله از داخل و 65 مقاله از خارج کشور به ستاد این همایش ارسال شده که از 116 مقاله مورد تأیید قرار گرفته ، 12 مقاله حائز رتبه اول ، 28 مقاله رتبه دوم و مابقی رتبه سوم شده‌اند.

وی در پایان از حمایتهای دفتر رئیس جمهور و همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امورخارجه جهت برگزاری این همایش تشکر کرد.

در این نشست خبری محسن پاک آیین مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز توجه به مهدویت را از برنامه‌های فرهنگی این سازمان دانست و گفت: با توجه به اعتقاد پیروان ادیان الهی به ظهور منجی، پرداختن به مهدویت می‌تواند موجب تقویت تفاهم بین ملتها و کاهش اختلافات گردد.

وی با تأکید بر اینکه رایزنی‌های فرهنگی نقش مثبتی در شناسایی و معرفی مهمانان خارجی و دعوت از صاحبنظران داشته‌اند گفت: ارتباط بین اندیشمندان موضوع مهدویت در داخل و خارج ضرورت دارد و در این ارتباط رایزنی‌های فرهنگی این برنامه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

