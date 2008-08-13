به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در سفر دو روزه به ترکیه قرار است با رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزیر امورخارجه این کشور دیدار و درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای ، بین المللی و جهان اسلام گفت وگو وتبادل نظر کند.



ملاقات با جمعی از نخبگان ، نویسندگان و اصحاب رسانه ترکیه، سخنرانی در جمع شماری از تجار و صنعتگران دو کشور و دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر است.



همچنین در جریان سفر رئیس جمهور به ترکیه چندین سند همکاری میان مقام های عالی دو کشور امضا خواهد شد.



این اولین سفر دکتر احمدی نژاد به ترکیه پس از انتخاب وی به سمت رئیس جمهوری اسلامی ایران است.





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