می توانیم جزو تیم های بالانشین لیگ باشیم / مس قابلیت قهرمانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع حمید نیک نفس مدیرعامل پیشین و معارفه عبدالرضا برهانی نژاد مدیرعامل جدید باشگاه مس کرمان عصر امروز با حضور مسئولان ارشد استان، شرکت مس و باشگاه مس کرمان در تالار عماد کرمان برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات سالهای گذشته حمید نیک نفس، برهانی نژاد به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی شد. وی قرار است از صبح فردا بصورت رسمی فعالیت خود را در این باشگاه آغاز کند. همچنین طی روزهای آینده و در نشست خبری برنامه های آینده خود را بصورت رسمی اعلام می کند.

برهانی نژاد پس از این مراسم در تمرین تیم فوتبال مس کرمان حاضر شد و ضمن گفتگو با کادرفنی و بازیکنان این تیم، از آنها خواست با قدرت در تمرینات و مسابقات آینده تیم شرکت کنند.

مدیرعامل جدید باشگاه مس کرمان سپس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم فوتبال این باشگاه گفت: ما کادرفنی و بازیکنان بسیار خوبی را در اختیار داریم که با توکل به خدا، تلاش آنها و حمایت تماشاگران می توانیم رده های بالای جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر را از آن خود کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این تیم قابلیت های قهرمانی در لیگ را دارد اما باید در عرصه فرهنگی هم جزو تیم های نمونه کشور باشد، درمورد پیشینه ورزشی اش افزود: در تیم های جوانان، امید و آموزشگاه های کرمان بازی کرده و عنوان استانی و کشوری هم به همراه آن تیم ها بدست آورده ام اما به علت مشغله کاری و تحصیلی، بالاجبار ورزش حرفه ای را کنار گذاشتم.

برهانی نژاد که استاد دانشگاه نیز هست، تاکید کرد: اهل حرف نیستم و همیشه می خواهم در عمل به اهداف ترسیمی خود دست یابم و مطمئنا با ابزارهای بسیار خوبی که در باشگاه مس وجود دارد، این باشگاه را به جایگاه اصلی اش می رسانم.

مدیرعامل جدید باشگاه مس کرمان در پایان با بیان اینکه طی روزهای آینده و با بررسی بیشتر در مورد فعالیت تیم های مختلف باشگاه تصمیم گیری خواهد شد، در خصوص چگونگی حل مشکلات مالی باشگاه مس گفت: مسئولان شرکت مس وعده های بسیار خوبی داده اند که با عملی شدن آنها، بسیاری از مشکلات موجود برطرف می شود.