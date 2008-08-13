به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه سحر اعلام کرد برنامه ترکیبی" چشم انداز" درباره مباحثی چون دوران زندگی حضرت مهدی (عج)، شرایط غیبت و شرایط و ویژگی‌های انتظار به تهیه‌کنندگی محسن رفیعی از سیما فرانسوی پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه "انوار الهی" با موضوع بررسی زندگانی حضرت مهدی (عج) تا زمان غیبت ایشان، مسئولیت‌های مسلمانان در دوران غیبت آن حضرت را به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمیدرضا مرتضوی به اردوزبانان سراسر جهان عرضه می‌کند.

سیمای آذری شبکه جهانی سحر نیز شامگاه یکشنبه 27 مرداد مصادف با شب ولادت حضرت مهدی (عج) ویژه‌برنامه زنده را به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرهوشنگ دارایی از ساعت 19 تا 20 به وقت تهران روی آنتن خواهد برد.

سیمای کردی شبکه جهانی سحر به مناسبت نیمه شعبان ویژه‌برنامه "ستارگان آسمان ولایت" (با نام کردی تیشکی رزگاری) را که رامین بیانی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد، برای مخاطبان کردزبان خود تدارک دیده است.

سیمای انگلیسی شبکه سحر نیز برنامه "انتظار و رستگاری" به تهیه‌کنندگی محمد شیخ حائری را 26 مرداد همزمان با شب ولادت حضرت صاحب الامر (عج) تهیه کرده است.