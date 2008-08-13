به گزارش خبرگزاری مهر، شفقت حسین سفیر پاکستان در تهران بعدازظهر امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارج مجلس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا بروجردی روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان را خوب و دوستانه خواند و با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی مردم دو کشور گفت : مردم مسلمان دو کشور در طول دورانهای گذشته از مناسبات و روابط خوبی با یکدیگر برخوردار بوده اند.

وی با اشاره به منافع و دغدغه های مشترک بین دو کشور همسایه نیز گفت : وجود منافع و نیز دغدغه های مشترک بین دو کشور زمینه همکاریهای مشترک در بخشهای مختلف سیاسی ، امنیتی ، نظامی و اقتصادی را گسترده ساخته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از افراطگری و تروریسم و قاچاق مواد مخدر در مرزهای دو کشور به عنوان دو دغدغه جدی مشترک یاد کرد و ضمن اعلام عدم رضایت جمهوری اسلامی ایران از روند مقابله با گروههای افراطی و تروریست توسط پاکستان، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک اطلاعاتی ، امنیتی برای مبارزه با تروریسم به ویژه در مناطق همجوار در دو کشور را ارائه داد.

وی گفت : تشکیل این کمیته مشترک به سازماندهی و هماهنگی بیشتر دو کشور در مقابله با تروریسم و نفوذ گروههای تروریستی و اشرار به داخل خاک ایران کمک می کند و امنیت مرزها را که برای مردم دو کشور از اهمیت برخوردار است بیشتر تامین خواهد کرد.

در ادامه این دیدار همچنین شفقت حسین سفیر پاکستان در تهران روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم و ارزشمند خواند و گفت : مردم پاکستان ایران را دولت و برادر خود می دانند و بین دو کشور روابط و همکاریهای خوبی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی وجود داشته است.

وی ضمن تصدیق وجود دغدغه های مشترک بین دو کشور از جمله پدیده تروریسم و افراطیگری در مناطق مرزی گفت : پاکستان نیز به همراه جمهوری اسلامی ایران از پدیده شوم تروریسم و جرائم مرتبط با آن همچون قاچال مواد مخدر، آسیبهای جدی متحمل شده است.

وی ضمن اعلام استقبال کشورش از تشکیل کمیته مشترک اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با تروریسم مرزی گفت : تشکیل این کمیته مشترک گام مهمی در جهت مبارزه جدی با تروریسم است که باید با جدیت پیگیری شود.

سفیر پاکستان در تهران در ادامه با اشاره به اهمیت گسترش بیش از پیش روابط و همکاریهای مشترک مراتب تجدید دعوت رئیس کمیسیون سیاست خارجه سنای پاکستان از همتای ایرانی خود را اعلام کرد که بروجردی ضمن پذیرش آن برای انجام این سفر در آینده نزیک اعلام آمادگی کرد.