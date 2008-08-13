به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رهبران چهار جمهوری سابق روسیه که اکنون عضو اتحادیه اروپا هستند در بیانیه ای اعلام کردند: در سند ارائه شده در مذاکرات صلح شب گذشته در تفلیس و مسکو به تمامیت ارضی گرجستان توجه نشده است.

این چهار کشور، لتونی، لیتوانی، لهستان و استونی از جمهوری های شوروی سابق هستند که اکنون پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، از متحدین گرجستان در مقابل روسیه محسوب می شوند.

رئیس جمهوری گرجستان هم از طرح صلح نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به روسیه و گرجستان انتقاد کرد و خواستار به رسمیت شناخته شدن تمامیت ارضی گرجستان شد.

وی گفت: شرایط توقف عملیات ها مطرح شده اما در این میان سخنی از تمامیت ارضی به میان نیامده است. این نقض قوانین صلح در اروپا است و ما نمی توانیم از این قوانین سرپیچی کنیم.

سارکوزی که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در سفر به مسکو و تفلیس، طرحی را که خواهان بازگشت نیروهای گرجی و روسی به موقعیت های گذشته و دست کشیدن گرجستان از مالکیت بر مناطق جدایی طلب است به روسیه و گرجستان ارائه کرد.

در پی حرکت ارتش گرجستان به سمت منطقه خودمختار و مورد اختلاف اوستیای جنوبی، از آنجا که روسیه این منطقه را به سبب ساکنان روس آن مورد حمایت قرار می دهد برای ممانعت از نسل کشی اهالی این منطقه ارتش خود را وارد اوستیا کرد و طی پنج روز درگیری که بین دو طرف صورت گرفت صدها نفر کشته و هزاران نفر دیگر نیز آواره شدند.

همچنین در ادامه رایزنی های بین المللی برای آتش بس، روز گذشته دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه آتش بس اعلام کرد.

با وجود اعلام آتش بس از سوی دو طرف هنوز درگیری پراکنده ادامه دارد و از آنجا که گرجستان بزرگترین متحد آمریکا در جمهوری های سابق شوروی سابق است جنگ مسکو-تفلیس دامنه تنش ها بین ایالات متحده و روسیه را افزایش داده است.