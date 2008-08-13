به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نمایشگاه سالانه تایپوگرافی پوستر اسماء ‌الحسنی تا ۲۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت و یکصد پوستر نیز در دو بخش مسابقه، خارج از مسابقه و میهمان نیز در آن به نمایش درمی‌آید. فهرست آثار بخش مسابقه به زودی اعلام خواهد شد.

سیدعلی میرفتاح، عبدالمجید حسینی‌راد، صداقت جباری، حسین خسروجردی، محمد خزایی، حمید و سعید عجمی، مهدی سعیدی، رضا عابدینی، سیدحمید شریفی، بیژن صیفوری، مسعود نجابتی، مصطفی ندرلو، سیدحسن موسوی‌زاده، فرزاد ادیب، کورش پارسانژاد و پریسا تشکری در دوره‌های قبل با این نمایشگاه همکاری داشتند.

همچنین میرفتاح، حسینی‌راد، ادیبی، سعیدی و جباری آثار چهارمین نمایشگاه پوستر حروف‌نگاری اسماء الحسنی را روز سوم مرداد در موزه هنرهای معاصر تهران داوری و انتخاب کردند که از مجموع ۱۷۵۳ اثر از ۴۷۵ هنرمند یکصد پوستر از ۶۹ هنرمند برای نمایش انتخاب شد.

مراسم افتتتاح چهارمین نمایشگاه و معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز روز شنبه ۹ شهریورماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این دوره به ترتیب برگزیدگان اول تا سوم سه، دو و یک میلیون تومان جایزه می‌گیرند و پنج جایزه نقدی 200 هزار تومانی نیز به برگزیدگان نمایشگاه به عنوان استعدادهای نو اهدا خواهد شد.

چهارمین نمایشگاه سالانه تایپوگرافی پوستر اسماء ‌الحسنی با همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و حمایت موسسه توسعه هنرهای تجسمی، موزه هنرهای معاصر، خانه هنرمندان ایران، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با سازماندهی سایت اینترنتی تودی پوسترز برپا شده است.