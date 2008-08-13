رایزنی بوش و عبدالله دوم درباره تحولات خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر پادشاهی اردن در بیانیه ای اعلام کرد: جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با عبدالله دوم شاه اردن تماس تلفنی گرفت و دوطرف مسائل دوجانبه مورد علاقه را بررسی کردند.

براساس این بیانیه، تحولات و اوضاع کنونی منطقه از دیگر محورهای گفتگوی بوش و عبدالله دوم بود.

برپایه این گزارش، شاه اردن نیمه ماه گذشته میلادی یک سفر ویژه چند روزه به آمریکا داشت. امان بارها ابراز امیدواری کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اسرائیل بتوانند پیش از پایان زمامداری بوش به توافقنامه سازش دست یابند.