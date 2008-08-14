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۲۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

مسکو حکم کی یف درباره ناوگان دریایی روسیه را یکجانبه خواند

مسکو حکم کی یف درباره ناوگان دریایی روسیه را یکجانبه خواند

وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته طی بیانیه ای اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور اوکراین درباره ناوگان دریای سیاه روسیه "یک گام تازه جدی ضد روسیه " است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهور اوکراین روز گذشته حکمی را امضا کرد که به موجب آن روسیه باید همه حرکتهای ناوها و هواپیماهای خود از ناوگان دریای سیاه در منطقه کریمه را به اطلاع مقامهای اوکراینی برساند.

اما وزارت خارجه روسیه اعلام کرد :" هدف این دستورات جدید ایجاد یک مانع جدی برای عملیاتهای هر روزه این ناوگان و مغایر با توافقنامه های سال 1997 بین روسیه و اوکراین درباره وضعیت و شرایط حضور ناوگان دریای سیاه روسیه در خاک اوکراین است."

بر اساس این حکم، مسکو باید برای حرکت ناوها و هواپیماهای خود فراتر از مرزهای اوکراین از کی یف اجازه بگیرد .

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است:" این گام یکجانبه، ضربه دیگری به گفتگوها در مسئله ناوگان دریای سیاه و همچنین کل حوزه روابط دوجانبه است."

ناوگان دریایی روسیه از بیست سال قبل در آبهای سرزمینی اوکراین حضور دارد و طبق قرار قبلی دو کشور تا سال 2017 اجازه ماندن در این آبها را دارد.

کد مطلب 732787

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