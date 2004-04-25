رئيس جمهور يمن خواستار خروج فوري نيروهاي ائتلاف از عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري محيط وي گفت : نيروهاي ائتلاف بايد هرچه سريعتر از عراق خارج شده و به مردم اين كشور اين فرصت را بدهند كه خود سرنوشت و نظام حاكم بر خود را تعيين كنند و از وحدت ملي و سرزميني خود حمايت نمايند .

وي با تاكيد بر بازگشت عراق به موقعيتش در جهان عرب و كل جهان گفت : براي جهانيان ثابت شد كه تسليحات كشتار جمعي تنها يك بهانه بود و وجود خارجي نداشته است .

رئيس جمهور يمن در ادامه افزود : ما نمي توانيم ديگر شاهد ريخته شدن خونها وخفه كردن اعتراضها باشيم .

وي گفت : رنج و عدم استقرار ملتهاي فلسطين و عراق و همچنين اوضاع بد خاورميانه و اقدامات تروريستي اسرائيل ناشي از حمايت كامل آمريكا از اين رژيم است .

علي عبدا... صالح گفت : دولت آمريكا با حمايت از اسرائيل دشمني يك ميليارد مسلمان و ملتهاي آزاده جهان را بر ضد خود برانگيخته است .



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