  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۰:۴۹

كارشناس استعدادهاي درخشان در گفتگو با مهر :

29 مقاله مربوط به استعدادهاي درخشان در همايش ارائه خواهد شد

همايش ملي استعدادهاي درخشان با حضور انديشمندان و متخصصين دانشگاهي و وزارت علوم، تحقيقات وفن آوري در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.

كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت : همايش ملي استعدادهاي درخشان با هدف رفع مشكلات مربوط به اين قشر از جامعه طي دو روز برگزار مي شود . اين همايش به صورت ارائه مقالات در زمينه استعدادهاي درخشان موجود در دانشگاه و سخنراني مسئولين ذي ربط برگزار خواهد شد .

وي افزود : در همايش 6 مقاله به صورت شفاهي ارائه خواهد شدو 23 مقاله ديگر به صورت پوسترآماده شده است . اين همايش با حضور وزير يا معاون آموزشي وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ، مسئول استعدادهاي درخشان در وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و مسئولين دفاتر استعدادهاي درخشان در دانشگاهها برگزار خواهد شد .

همايش ملي استعدادهاي درخشان نهم و دهم ارديبهشت ماه در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.

کد مطلب 73293

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها