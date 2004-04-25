29 مقاله مربوط به استعدادهاي درخشان در همايش ارائه خواهد شد

كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت : همايش ملي استعدادهاي درخشان با هدف رفع مشكلات مربوط به اين قشر از جامعه طي دو روز برگزار مي شود . اين همايش به صورت ارائه مقالات در زمينه استعدادهاي درخشان موجود در دانشگاه و سخنراني مسئولين ذي ربط برگزار خواهد شد .

وي افزود : در همايش 6 مقاله به صورت شفاهي ارائه خواهد شدو 23 مقاله ديگر به صورت پوسترآماده شده است . اين همايش با حضور وزير يا معاون آموزشي وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ، مسئول استعدادهاي درخشان در وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و مسئولين دفاتر استعدادهاي درخشان در دانشگاهها برگزار خواهد شد .

همايش ملي استعدادهاي درخشان نهم و دهم ارديبهشت ماه در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.