طرح بهداشت کشاورزی در کرج آغاز شد

احمد مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهارداشت: این طرح با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به دامداریها، مرغداریها، گلخانه ها و باغها و وضعیت بهداشتی این مراکز برگزار می شود.

وی افزود: کارشناسان بهداشت این اداره طی مدت اجرای طرح با حضور در مکانهای یاد شده به معاینه جسمی و روحی کارگران و کشاورزان پرداخته و آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف بهداشتی به آنان ارائه می دهند.

مرادیان اظهار داشت: این طرح از روز گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و معاینات جسمی و روحی کارگران و کشاورزان نیز به صورت سالانه تکرار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری جهاد کشاورزی انجام می شود.