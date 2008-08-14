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۲۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۳۷

طرح بهداشت کشاورزی در کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای کرج از آغاز طرح "بهداشت کشاورزی" در این شهرستان خبر داد.

احمد مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهارداشت: این طرح با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به دامداریها، مرغداریها، گلخانه ها و باغها و وضعیت بهداشتی این مراکز برگزار می شود. 

وی افزود: کارشناسان بهداشت این اداره طی مدت اجرای طرح با حضور در مکانهای یاد شده به معاینه جسمی و روحی کارگران و کشاورزان پرداخته و آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف بهداشتی به آنان ارائه می دهند.

مرادیان اظهار داشت: این طرح از روز گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و معاینات جسمی و روحی کارگران و کشاورزان نیز به صورت سالانه تکرار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری جهاد کشاورزی انجام می شود. 

کد مطلب 732952

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