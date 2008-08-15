آرسنال - وست بروم؛ آغازگر هفته نخست لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید رقابت های لیگ برتر انگلستان از روز شنبه با برگزاری هفت دیدار آغاز می شود و در مهم ترین دیدار، تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود به مصاف وست برومویچ آلبیون می رود. برنامه کامل رقابت های هفته نخست به این شرح است:

شنبه 26 مرداد

* آرسنال - وست بروم

* بولتون - استوک سیتی

* اورتون - بلکبرن

* هال سیتی - فولهام

* میدلزبرو - تاتنهام

* وستهام - ویگان اتلتیک

* ساندرلند - لیورپول

یکشنبه 27 مرداد

* چلسی - پورتسموث

* آستون ویلا - منچسترسیتی

* منچستریونایتد - نیوکاسل