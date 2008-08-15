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۲۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

آرسنال - وست بروم؛ آغازگر هفته نخست لیگ برتر

آرسنال - وست بروم؛ آغازگر هفته نخست لیگ برتر

تیم فوتبال آرسنال روز شنبه در دیدار نخست رقابت های فصل 09-2008 لیگ برتر در ورزشگاه "امارات" به مصاف وست برومویچ می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید رقابت های لیگ برتر انگلستان از روز شنبه با برگزاری هفت دیدار آغاز می شود و در مهم ترین دیدار، تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود به مصاف وست برومویچ آلبیون می رود. برنامه کامل رقابت های هفته نخست به این شرح است:
شنبه 26 مرداد
* آرسنال - وست بروم
* بولتون - استوک سیتی
* اورتون - بلکبرن
* هال سیتی - فولهام
* میدلزبرو - تاتنهام
* وستهام - ویگان اتلتیک
* ساندرلند - لیورپول

یکشنبه 27 مرداد
* چلسی - پورتسموث
* آستون ویلا - منچسترسیتی
* منچستریونایتد - نیوکاسل

کد مطلب 732954

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