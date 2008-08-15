آرسنال - وست بروم؛ آغازگر هفته نخست لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید رقابت های لیگ برتر انگلستان از روز شنبه با برگزاری هفت دیدار آغاز می شود و در مهم ترین دیدار، تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود به مصاف وست برومویچ آلبیون می رود. برنامه کامل رقابت های هفته نخست به این شرح است:
شنبه 26 مرداد
* آرسنال - وست بروم
* بولتون - استوک سیتی
* اورتون - بلکبرن
* هال سیتی - فولهام
* میدلزبرو - تاتنهام
* وستهام - ویگان اتلتیک
* ساندرلند - لیورپول
یکشنبه 27 مرداد
* چلسی - پورتسموث
* آستون ویلا - منچسترسیتی
* منچستریونایتد - نیوکاسل
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