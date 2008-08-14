800 برنامه جشن نیمه شعبان در کرج برگزار می شود

حجت الاسلام محمد محمدی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بحث مهدویت را خود پیامبر (ص) در زمان حیات خویش مطرح کرده است و هر کس به آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی (عج) ایمان نداشته باشد شیعه واقعی نیست.

وی افزود: یکی از نشانه های شیعه واقعی بودن و افضلترین اعمال برای شیعیان انتظار فرج آن حضرت است و نشانه منتظر واقعی بودن، آماده کردن زمینه فرج آن حضرت و پیروی از دستورات ائمه اطهار است.

این مسئول خاطرنشان کرد: به همین مناسبت و برای بزرگداشت روز ولادت این امام، سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج 800 برنامه و جشن در مکانهای مذهبی، مساجد و هیئات مذهبی برگزار می کند.

وی عنوان کرد: در این راستا هفت مبلغ دینی از قم و 50 مبلغ از حوزه علمیه کرج به مناطق و روستاهای مختلف اعزام می شوند که 22 تن از این افراد خانمهای مبلغه هستند.

محمدی یادآور شد: بیان ویژگی عصر ظهور برای مردم در عصر غیبت، بررسی وضعیت فرهنگی و حساسیت دینی، تحلیل علمی تحریفات و تبیین آفتهای مسلکهای انحرافی و عرفانهای جدید دروغین، تبیین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای سال نوآوری و شکوفایی و توصیه به پرهیز از اسراف در زندگی از مواردی است که مبلغان به آن می پردازند.

کارشناس مسائل دینی و هیئتهای مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج همچنین از برگزاری گفتمانهای مهدویت از امروز تا روز نیمه شعبان با حضور اساتید حوزه علمیه در برخی مساجد شهرستان خبر داد.

به گفته وی در سال جاری به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه برق و جلوگیری از اسراف، تمامی دست اندرکاران برپایی جشنها موظف شدند از آراستن میادین و خیابانها با لامپ خودداری کنند و مساجد و هیئتها نیز موظفند برای این امر از لامپهای کم مصرف استفاده کنند.

محمدی بر نقش حکومت در ایجاد فرهنگ انتظار در کشور تاکید کرد و بیان داشت: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه به خصوص نسل جوان از مهمترین وظایف مسئولان یک جامعه اسلامی است و مسئولان باید برنامه های فرهنگی جامعه را در این راستا تنظیم کنند.