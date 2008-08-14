تشکیل کارگروه مشترک تهران- بغداد برای ترسیم مرزهای مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "محمد الحاج حمود" یکی از مسئولان وزارت امورخارجه عراق اعلام کرد: با طرف ایرانی دو کمیته برای پیگیری موضوعات مربوط به مرزهای خشکی و دریایی دو کشور با هدف ترسیم مرزهای مشترک تشکیل دادیم.

وی افزود: به این منظور گروهی برای تثبیت علامات مرزی به ایران اعزام می شود.

ایران با عراق در حدود یکهزار و 458 کیلومتر مرز مشترک دارد. مرزهای ایران با عراق براساس توافقنامه الجزایر که در ششم مارس 1975 به امضای رژیم سابق بعث عراق و ایران رسید، ترسیم شد.

حمود افزود : ما توانستیم پیش نویس جلسه ای را با مسئولان ایرانی در وزارت امورخارجه ایران درباره موضوع مرزهای خشکی و آبی به امضا برسانیم و درباره پیگیری آن به توافق رسیدیم و در نشست بعدی این توافقنامه در مرحله اجرا قرار می گیرد.

قرارداد الجزایر یک توافق نامه سیاسی است و بر تقسیم آب رودخانه اروند تاکید دارد و بعد ازآن تنظیم شد که عراق درسال 1969 اعلام کرد؛ آبهای این رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است و درمقابل ایران هم متعهد شد که با گروه های کرد عراقی مبارزه کند.

درسال 1980، صدام با آغازجنگ علیه ایران، این قرارداد را به طور یکجانبه لغو کرد، اما درسال 1990 بعد ازحمله عراق به کویت، این قرارداد باردیگر به اجرا درآمد.

اروند رود واقع در 400 کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات درشهر قرنه تشکیل می شود که طول آن تقریبا 190 کیلومتر است و به خلیج فارس می ریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت ها به حدود دو کیلومتر می رسد.