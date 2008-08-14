وقوع سرقت در بهشهر 14 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، سرهنگ حسین طاهری، ظهر پنج شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: بیشترین سرقت شهرستان در فصل مسافرت و در بین مسافرین در بهشهر مشاهده شده است.

وی گفت: در همین راستا با فعالیت نیروی انتظامی با افزایش 54 درصدی کشف سرقت مواجه بوده ایم که 20 درصد نیز افزایش دستگیری نسبت به پنج ماه اول سال گذشته داشته ایم.

طاهری اظهار داشت: با ایجاد گشتهای هدفمند در مناطق، معابر، پارکها و مدارس خوشبختانه با کاهش 80 درصدی مزاحمتهای خیابانی مواجه شده که این مسئله در گرو بحث ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش گشتهای ارشاد و همیاران پلیس بوده است.

وی گفت: در مواد مخدر نیز با کاهش 77 درصدی کشف تریاک کاهش 9 درصدی کشف کریستال و افزایش 600 درصدی کشف حشیش و افزایش 1400 درصدی کشف شیشه روبرو بوده ایم که بیانگر علاقه جوانان به ماده مخدر شیشه در منطقه ایم که باید با آگاه سازی خانواده ها از آن جلوگیری کنیم.

وی گفت: در دستگیری قاچاقچیان منطقه نیز با افزایش 13 درصدی دستگیری مواجه بوده ایم که با کشف باندهای توزیع مواد مخدر بسیاری از جرائم کاهش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی بهشهر در ادامه تصریح کرد: امنیت لازمه وجود هر جلامعه ای است و با توجه به اینکه امنیت امری نسبی است و امنیت پایدار وجود ندارد باید با فعال کردن همه نیروها و همکاری مردم با بستر سازی مناسب موجبات امنیت را در جامعه افزایش دهیم.

طاهری خاطرنشان کرد: طی پنج ماه اخیر در جرائم مالی و اقتصادی 14 درصد کاهش و در حوادث و سوانح کاهش 27 درصدی و نیز 315 درصد افزایش کشف سیگار خارجی، 13 درصد افزایش قاچاقچی، 600 درصد افزایش کشف حشیش، 1400 درصد افزایش شیشه 525 درصد افزایش کشف مشروبات الکلی خارجی را داشته ایم.