ارائه نسل جدید لب تاپ ها با وزن کم و مقاومت بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت دل دلیل تغییرات در طراحی این دستگاهها را به وجود آوردن قابلیت حمل و نقل آسان و راحتی بیشتر کاربران و همچنین ایجاد مدیریت انرژی و امنیت در یک دستگاه اعلام کرد.

این شرکت تکنولوژی جدید خود مبنی بر افزایش طول عمر باطریها را در این دستگاهها اجرا کرده است که با وجود این تکنولوژی عمر باطریها به 19 ساعت بعد از اولین شارژ افزایش یافته است.

نوآوری دیگر در این لپ تاپ ها امکان دسترسی آسان به پست الکترونیکی، ضمیمه ها و تقویم و کاهش استفاده از اجزای هالوژنی است. همچنین کلیدهای صفحه کلید این لپ تاپ دارای ویژگی است که با فشار دکمه ای به حالت خاموش یا روشن در می آیند و در تاریکی به راحتی می توان از آن استفاده کرد. این کلیدها به ردیاب نور محیطی مجهز هستند که متناسب با نور اطراف میزان نور کلیدها را تنظیم می کند.

علاوه بر این حمل و نقل این لپ تاپ ها آسانتر خواهد بود زیرا وزن آنها نسبت به مدلهای قبلی کاهش پیدا کرده و مقاومت آن نیز افزایش یافته است. برای مثال مدل E4200 وزنی برابر 2.2 پاند داشته و اندازه نمایشگر آن 12.1 اینچ است.

بر اساس گزارش Technewsworld ، این سری جدید از لپ تاپ ها که مختص کار تولید شده اند در پنج رنگ به بازار ارائه خواهد شد. مدلهای E4200, E4300, E6400 و E6500 به رنگ آبی نفتی، مدل E4200 به رنگ قرمز و صورتی و مدل E5400 و E500 به رنگ مشکی ارائه خواهند شد.