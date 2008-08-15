54 هزار کارت شناسایی برای هنرمندان و صنعتگران کشور صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، یحیی رحمتی، شب گذشته در حاشیه برگزاری سمینار سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اظهار داشت: با راه اندازی پایگاه و بانک اطلاعات هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور از مهرماه سال گذشته تاکنون نزدیک به سه هزار کارگاه تولیدی صنایع دستی مجوز فعالیت دریافت کردند.

وی با بیان اینکه معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی با همکاری پژوهشگاه سازمان تا پایان سال آینده پرونده 700 نمونه از صنایع دستی کشور را برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور آماده خواهد کرد، بیان داشت: مبدا جغرافیایی و تفاوتهای منطقه ای تولید آثار نیز در مستند سازی و آماده سازی پرونده ها در نظر گرفته می شود.

رحمتی همچنین از پایان یافتن مرحله نخست شناسایی رشته های صنایع دستی کشور خبر داد و بیان داشت: اطلاعات جمع آوری شده برای بازنگری و تصمیم گیری نهایی به استانها ارجاع شده است که تا پایان شهریور امسال وضعیت بسیاری از رشته های صنایع دستی کشور از نظر بومی بودن، فعال و یا در حال فراموشی و منسوخ شدن مشخص خواهد شد.

مدیرکل حفظ و احیا صنایع دستی بر ضرورت حمایت و صیانت از پیشکسوتان هنرهای سنتی به عنوان گنجینه فرهنگ و هنر و خالقان آثار بدیع تاکید و خاطرنشان کرد: اجرای طرح تهیه زندگی نامه هنرمندان پیشکسوت و مستند سازی آثار شاخص آنها برای نخستین بار در تهران آغاز شده است که به زودی نمونه های آماده شده در اختیار محققان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با بیان اینکه طرح بسته بندی 9 محصول صنایع دستی کشور شامل سرامیک تبریز، ملیله زنجان، خاتم اصفهان، ورمی اردبیل، شیشه تهران و سرامیک میبد هر کدام با دو محصول و اهرام بافی یزد با پیشرفت 80 درصدی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: طراحی بسته بندی 12 محصول صنایع دستی امسال به پایان خواهد رسید.