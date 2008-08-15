"عبدالله گل" بر حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "عبدالله گل" با اشاره به این که درباره برنامه هسته‌ ای ایران و مسائل منطقه ای با رئیس جمهوری ایران گفتگو کرده، افزود: ترکیه خواهان حل مسئله هسته ‌ای ایران از طریق سیاسی است و روند سازنده ‌ای در مورد بسته پیشنهادی ‪ ۵+۱‬آغاز شده و آنکارا امیدوار است که این روند به خوبی پیش رفته و در مدت کوتاهی به نتیجه برسد.

رئیس جمهوری ترکیه درادامه اعلام کرد که ترکیه به مناسبات خود با ایران اهمیت قائل است و در گفتگو با همتای ایرانی توسعه مناسبات خوب بین دو کشور را مورد تاکید قرار داده است.

عبدالله گل در این کنفرانس خبری با اشاره به مذاکرات سازنده خود با ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران و ترکیه دو کشور بزرگ منطقه هستند و مردم دو کشور با مناسبات تاریخی و علائق فرهنگی قوی بیش از400 سال است که در صلح و آرامش در کنار هم زندگی مسالمت آمیز دارند.

عبدالله گل افزود : دو کشور هدف توسعه حجم تجارت خود به ‪ ۲۰‬میلیارد دلار را پیش بینی کرده ‌اند و مقرر شده این موضوع درنشست کمیسیون مشترک همکاریهای تجاری ، اقتصادی ایران و ترکیه که قرار است در آینده ای نزدیک در تهران برگزار شود، مورد بررسی قرار گیرد.

گل اضافه کرد : در مورد همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی گاز، برق و نفت به طور گسترده گفتگو شد و مسئله کاهش میزان گاز صادراتی ایران به ترکیه در فصل زمستان و راههای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهوری ترکیه افزود : در مورد همکاریهای دو کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، جرائم سازمان یافته و مبارزه با تروریسم توافقاتی نیز صورت گرفت.

وی درباره مسائل عراق نیز بر لزوم حفظ تمامیت ارضی ، یکپارچگی و وحدت ملی این کشور تاکید کرد و افزود: ایران و ترکیه درباره این موضوعات هم عقیده هستند و دو کشور در چارچوب نشست همسایگان عراق در این مورد همکاری خواهند کرد.

گل درباره تحولات افغانستان نیز گفت: در مورد تحولات افغانستان نیز بحث شد و ایران و ترکیه از اراده لازم برای همکاری در راستای کمک به صلح و ثبات در منطقه برخوردارند.

گل با اشاره به این مطلب که در دیدار با دکتر احمدی نژاد درباره مسائل قفقاز نیز گفتگو شده افزود : ترکیه با ابراز نگرانی از تحولات گرجستان خواهان برقراری صلح و ثبات در منطقه از طریق مسالمت آمیز است.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این کنفرانس خبری، با اشاره به این که ایران و ترکیه دو کشور بزرگ و قدرتمند با سابقه فرهنگی و توانمندی بالا هستند تاکید کرد همکاری دو ملت هم به نفع دو کشور و هم به نفع صلح و امنیت و پیشرفت منطقه است.

رییس جمهور کشورمان روابط دو کشور را پایدار و رو به گسترش دانست و با اشاره به همکاری های مشترک در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری گفت : ما آماده جهش در این عرصه ها هستیم. ما آماده هستیم حجم روابط تجاری را تا چهار سال آینده تا سقف 20 میلیارد دلار افزایش دهیم.

وی همچنین گروه های تروریستی و مساله قاچاق مواد مخدر را به ضرر همه بشریت و کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد ما باید در راه مبارزه با گروه های تروریستی و قاچاق مواد مخدر همکاری های مشترک داشته باشیم.