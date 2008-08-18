تراز برق استان کرمان منفی است

علی اصغر نصر الهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سال جاری 83 میلیارد تومان طرح و پروژه مصوب در دست اجرا داریم که اگر مشکل مالی بوجود نیاید این طرح ها تا اردیبهشت ماه سال آتی به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم که با افزایش مصرف برق در سال 1392 پیک بار استان کرمان به سه هزار مگاوات برسد.

مدیرعامل برق منطقه ای استان کرمان خاطر نشان کرد: نزدیک به هزار و500 حلقه چاه کشاورزی بی برق در استان وجود دارد که متقاضی برقی شدن چاهها هستند که بخش عمده آنها در مناطق جنوبی استان کرمان قرار دارند.

نصرالهی عنوان کرد: بیش از سه هزار متقاضی برای استفاده از چاههای برقی در استان تشکیل پرونده داده اند که با راه اندازی نیروگاههای 100 مگاواتی کهنوج و سیرجان و اتمام پروژه های انتقال برق مشکل افت ولتاژ و تامین برق چاههای کشاورزی حل می شود.

