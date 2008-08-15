رودکی با دو پیروزی و یک شکست به گروه بازنده ها رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رودکی صبح امروز در رقابتهای وزن 100+ کیلوگرم بازیهای المپیک دور اول را قرعه استراحت پشت سر گذاشت. وی سپس نماینده بلاروس که مدالهای نقره و برنز جهان در اختیار داشت را با ضربه فنی شکست داد و سپس جودوکاری از ایسلند را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت.
رودکی دور چهارم در برابر"گوجاجینی" از گرجستان ایستاد و با یک امتیاز یوکو و یک امیتاز کوکا مبارزه را واگذار کرد و به جدول بازنده ها رفت.
وی در شانس مجدد برای کسب مدال برنز به مصاف برنده دیدار آمریکا و گوام خواهد رفت. در بالای جدول نیز "ساتوشی " ژاپنی "تمنوف" روس را به گروه بازنده ها فرستاد. در پائین جدول هم "تدی رنر" قهرمان سال 2007 جهان مقابل "عبدالله تنگریف" قهرمان سال 2008 آسیا به برتری دست یافت.
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