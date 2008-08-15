نمایشگاه و جشنواره سراسری هتلداری و صنایع دستی در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان شب گذشته در حاشیه مراسم افتتاحیه این جشنواره اظهار داشت: این نمایشگاه برای اولین بار در استان کردستان به همت بخش خصوصی و با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود.

علی فعله گری افزود: در این نمایشگاه پنج روزه کلیه شرکتهای خصوصی کشوری که در زمینه های صنعت هتلداری و گردشگری فعالیت می کنند، توانمندیها و قابلیتهای خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه علاوه بر نمایش توانمندیهای صنعت گردشگری از سراسر کشور، جاذبه های طبیعی و صنایع دستی استان کردستان نیز در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان داشت: این جشنواره و نمایشگاه با هدف بازاریابی، معرفی، حمایت و توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان برپا شده است.

فعله گری گفت: در حاشیه برپایی این نمایشگاه برنامه های گوناگون فرهنگی و هنری توسط هنرمندان کردستانی و سایر استانهای کشور در زمینه های آداب و رسوم خاص منطقه و استان خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه شامل 45 غرفه است که از 24 تا 28 مرداد ماه سال جاری از ساعت 9 الی 23 پذیرای علاقمندان و بازدید کنندگان است.