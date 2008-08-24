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۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

سینمای ایران در اسکار ـ 6/

اسکار در پی فیلم‌های ساختارشکن است

اسکار در پی فیلم‌های ساختارشکن است

عزیزالله حمیدنژاد معتقد است اسکار به فیلم‌هایی توجه دارد که در عین داشتن ساختار کلاسیک، قالب‌شکن نیز بوده‌اند و نماینده سینمای ایران در اسکار باید واجد این ویژگی‌ها باشد.

این کارگردان سینما درباره نحوه انتخاب نماینده سینمای ایران برای حضور در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی به خبرنگار مهر گفت: معمولا آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به فیلم‌هایی توجه نشان می‌دهد که بر اساس معیارهای سینمای کلاسیک ساخته شده‌اند، اما از سوی دیگر ساختارشکنی‌ها و نگاههای تازه نیز در آن اعمال شده است.

حمیدنژاد با اشار به اینکه رویکرد جوایز اسکار کاملا با جشنواره کن متفاوت است، افزود: جشنواره کن دنبال فیلم‌هایی است که اصل خود را بر مبنای ساختارشکنی قرار داده و در پی شکل و شمایل تازه در سینما هستند. به عبارت دیگر در کن فیلم‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرند که دارای نوآوری هستند، اما اسکار اصلا دنبال چنین فیلم‌هایی نیست.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن سیاست‌های اسکار فیلمی که از ایران راهی این مراسم می‌شود باید با معیارهای موجود هماهنگ باشد. معمولا فیلمی از ایران به اسکار می‌رود که در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی مورد توجه بوده، اما اسکار به دنبال نوع دیگری از فیلم‌ها است.

حمیدنژاد در پایان گفت: رویکرد اسکار در این سال‌ها را باید درک کرده باشیم و فیلم‌های ایرانی را با این معیارها برای حضور در این مراسم انتخاب کنیم. پس از انتخاب، باید سرمایه‌گذاری گسترده‌تر صورت بگیرد تا فیلم برگزیده در سطح جهان شناخته شود و اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی تمایل به دیدن آن داشته باشند.

کد مطلب 733183

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