این کارگردان سینما درباره نحوه انتخاب نماینده سینمای ایران برای حضور در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی به خبرنگار مهر گفت: معمولا آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به فیلم‌هایی توجه نشان می‌دهد که بر اساس معیارهای سینمای کلاسیک ساخته شده‌اند، اما از سوی دیگر ساختارشکنی‌ها و نگاههای تازه نیز در آن اعمال شده است.

حمیدنژاد با اشار به اینکه رویکرد جوایز اسکار کاملا با جشنواره کن متفاوت است، افزود: جشنواره کن دنبال فیلم‌هایی است که اصل خود را بر مبنای ساختارشکنی قرار داده و در پی شکل و شمایل تازه در سینما هستند. به عبارت دیگر در کن فیلم‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرند که دارای نوآوری هستند، اما اسکار اصلا دنبال چنین فیلم‌هایی نیست.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن سیاست‌های اسکار فیلمی که از ایران راهی این مراسم می‌شود باید با معیارهای موجود هماهنگ باشد. معمولا فیلمی از ایران به اسکار می‌رود که در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی مورد توجه بوده، اما اسکار به دنبال نوع دیگری از فیلم‌ها است.

حمیدنژاد در پایان گفت: رویکرد اسکار در این سال‌ها را باید درک کرده باشیم و فیلم‌های ایرانی را با این معیارها برای حضور در این مراسم انتخاب کنیم. پس از انتخاب، باید سرمایه‌گذاری گسترده‌تر صورت بگیرد تا فیلم برگزیده در سطح جهان شناخته شود و اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی تمایل به دیدن آن داشته باشند.