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۲۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

اتخاذ اقدامات امنیتی شدید در لبنان پس از انفجار طرابلس

اتخاذ اقدامات امنیتی شدید در لبنان پس از انفجار طرابلس

شورای عالی دفاع لبنان شب گذشته از تشدید اقدامات امنیتی در اراضی این کشور پس از انفجار طرابلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سعید عید" دبیر کل شورای عالی دفاع لبنان پس از نشست این شورا که به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان درکاخ بعبدا برگزار شد؛ اظهار داشت: شورای عالی دفاع به گروه های ذیربط دستور العمل های لازم و شدیدی را برای حفظ امنیت و ثبات کشور صادر کرده است.

در این نشست فؤاد سنیوره نخست وزیر، الیاس المر وزیر دفاع، زیاد بارود وزیر کشور و شماری از فرماندهان سرویس های امنیتی لبنان حضور داشتند.

لازم به ذکر است اخیرا بر اثر انفجار در نزدیکی یک دستگاه اتوبوس در طرابلس واقع در شمال لبنان، دستکم 14 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار از جمله شدیدترین حملات تروریستی طی سال های اخیر در لبنان به شمار می رود.

کد مطلب 733193

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