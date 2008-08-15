1100قطعه شئ تاریخی از قاچاقچیان اشیای عتیقه در آذربایجان غربی کشف شد

سرهنگ جلال سعدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشتک این اشیای عتیقه با اجرای بیش از 15هزار و 900 عملیات سرکشی طی سال جاری توسط نیروهای این یگان کشف و ضبط شده اند.

وی مجسمه طلایی شیر خوابیده، دو پیکرانسان از جنس طلای 24 عیار متعلق به دوران ساسانی، یک هزار و 49 عدد سکه و 94 شئ تاریخی از قبیل سنگ نوشته، زیر ستون، نیزه و ظروف شیشه ای را از مهمترین این اشیای تاریخی کشف شده از قاچاقچیان عنوان کرد.

وی در ادامه متلاشی شدن هفت باند و ممانعت از چهار مورد حفاری غیرمجاز در مناطق تاریخی استان را از دیگر اقدامات این یگان عنوان کرد و بیان داشت: در این خصوص 22 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.