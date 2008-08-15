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۲۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

1100قطعه شئ تاریخی از قاچاقچیان اشیای عتیقه در آذربایجان غربی کشف شد

1100قطعه شئ تاریخی از قاچاقچیان اشیای عتیقه در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت از ابنیه و آثار باستانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از کشف و ضبط 1100 شئ تاریخی مکشوفه از حفاریهای غیرمجاز از قاچاقچیان اشیا عتیقه در این استان خبر داد.

سرهنگ جلال سعدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشتک این اشیای عتیقه با اجرای بیش از 15هزار و 900 عملیات سرکشی طی سال جاری توسط نیروهای این یگان کشف و ضبط شده اند.

وی مجسمه طلایی شیر خوابیده، دو پیکرانسان از جنس طلای 24 عیار متعلق به دوران ساسانی، یک هزار و 49 عدد سکه و 94 شئ تاریخی از قبیل سنگ نوشته، زیر ستون، نیزه و ظروف شیشه ای را از مهمترین این اشیای تاریخی کشف شده از قاچاقچیان عنوان کرد.

وی در ادامه متلاشی شدن هفت باند و ممانعت از چهار مورد حفاری غیرمجاز در مناطق تاریخی استان را از دیگر اقدامات این یگان عنوان کرد و بیان داشت: در این خصوص 22 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 733207

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