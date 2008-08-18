به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "زنی از کوچه پشتی" را چیستا یثربی نوشته که درامی زنانه است و حسن توکلنیا تهیهکننده سینما آن را تهیه میکند. این فیلم تلویزیونی قرار است از شبکه چهار روی آنتن برود.
زکریا مدتی پیش بازی در فیلمهای تلویزیونی "کیش و مات" به کارگردانی عباس مرادیان و "روز ملخ" ساخته صادق کرمیار را به پایان برد. "کیش و مات" یک فیلم پلیسی معمایی است که زکریا در آن نقش یک پلیس را بازی میکند.
توکلنیا پیش از این "پریشانی" را با بازی مریلا زارعی، شهراد وثوقی و عسگر قدس ساخته که در نوبت پخش از شبکه چهار است. او در حال بازنویسی متن "زنی از کوچه پشتی" است که با قطعی شدن سایر عوامل فیلم کلید میخورد.
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