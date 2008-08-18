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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۸

زکریا در نقش یک نویسنده ظاهر می‌شود

سحر زکریا به زودی در فیلم تلویزیونی "زنی از کوچه پشتی" به کارگردانی علی توکل‌نیا در نقش یک نویسنده مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "زنی از کوچه پشتی" را چیستا یثربی نوشته که درامی زنانه است و حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده سینما آن را تهیه می‌کند. این فیلم تلویزیونی قرار است از شبکه چهار روی آنتن برود.

زکریا مدتی پیش بازی در فیلم‌های تلویزیونی "کیش و مات" به کارگردانی عباس مرادیان و "روز ملخ" ساخته صادق کرمیار را به پایان برد. "کیش و مات" یک فیلم پلیسی معمایی است که زکریا در آن نقش یک پلیس را بازی می‌کند.

توکل‌نیا پیش از این "پریشانی" را با بازی مریلا زارعی، شهراد وثوقی و عسگر قدس ساخته که در نوبت پخش از شبکه چهار است. او در حال بازنویسی متن "زنی از کوچه پشتی" است که با قطعی شدن سایر عوامل فیلم کلید می‌خورد.

کد مطلب 733238

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