ادای احترام سازمان ملل متحد به محمود درویش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ملل متحد، پنجشنبه هفته گذشته (14 آگوست) "رابرت سری" قائم مقام سازمان ملل متحد در خاورمیانه و مامور ویژه این سازمان در مورد مسئله صلح خاورمیانه طی نامه ای رسمی که در رسانه های عربی و انگلیسی چاپ شد، با ابراز تاسف سازمان ملل متحد از مرگ محمود درویش، او را "صدای رسای مردم فلسطین" و "ندای حق طلبی، عدالت خواهی و آزادی این ملت" توصیف کرد.

رابرت سری که رییس کمیساریای عالی سازمان ملل در امر آوارگان فلسطینی نیز هست، در بخشی از این نامه درمورد مرگ درویش چنین نوشته است: "با درگذشت درویش، جهان یکی از بزرگترین و معتبرترین منادیان حق و عدالت را از دست داد و تالم و ناراحتی جامعه جهانی در فقدان او غیرقابل توصیف است".

همچنین عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه در نامه ای به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، ضمن ابراز تاسف عمیق از مرگ محمود درویش، این ضایعه را به دنیای عرب و مردم فلسطین تسلیت گفت.

ترکیش پرس گزارش داد: عبدالله گل در این نامه محمود درویش را به عنوان یکی از مهم ترین شعرای عرب و فلسطین در قرن بیستم ستوده و از طرف مردم ترکیه با ملت فلسطین ابراز همدردی کرد.

این شاعر فلسطینی هفته گذشته پس از انجام یک عمل جراحی قلب در بیمارستانی در تگزاس آمریکا درگذشت.