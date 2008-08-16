تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم مردادماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با شانزدهم اوت سال 2008 میلادی.
- روز هشتم از بیست و نهمین دوره بازی های المپیک امروز با برگزاری مسابقات مختلف پیگیری می شود که برنامه رقابت های ورزشکاران کشورمان به شرح زیر است: (زمان مسابقه ها به وقت محلی است)
* عباس صمیمی و احسان حدادی در پرتاب دیسک به مصاف حریفان خود می روند.
* تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین دیدار خود در المپیک پکن به دیدار تیم بسکتبال آرژانتین می رود.
- روز دوم از هفته اول رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان، بوندس لیگا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آرمنیا بیله فلد - وردربرمن
* بایرلورکوزن - بروسیا دورتموند
* انرگی کوتبوس - هافنهایم
* کارلسروهه - بوخوم
* شالکه - هانوفر
* ولفسبورگ - کلن
- فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری هفت دیدار زیر آغاز می شود:
* آرسنال - وست بروم
* بولتون - استوک سیتی
* اورتون - بلکبرن
* هال سیتی - فولهام
* میدلزبرو - تاتنهام
* وستهام - ویگان اتلتیک
* ساندرلند - لیورپول
- هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* کان - والنسین
* لیل - لومان
* نانت - موناکو
* نیس - نانسی
* سنت اتین - سوشو
* تولوز - لوهاور
* پاریسن ژرمن - بوردو
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