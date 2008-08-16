تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم مردادماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با شانزدهم اوت سال 2008 میلادی.

- روز هشتم از بیست و نهمین دوره بازی های المپیک امروز با برگزاری مسابقات مختلف پیگیری می شود که برنامه رقابت های ورزشکاران کشورمان به شرح زیر است: (زمان مسابقه ها به وقت محلی است)

* عباس صمیمی و احسان حدادی در پرتاب دیسک به مصاف حریفان خود می روند.

* تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین دیدار خود در المپیک پکن به دیدار تیم بسکتبال آرژانتین می رود.

- روز دوم از هفته اول رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان، بوندس لیگا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آرمنیا بیله فلد - وردربرمن

* بایرلورکوزن - بروسیا دورتموند

* انرگی کوتبوس - هافنهایم

* کارلسروهه - بوخوم

* شالکه - هانوفر

* ولفسبورگ - کلن

- فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری هفت دیدار زیر آغاز می شود:

* آرسنال - وست بروم

* بولتون - استوک سیتی

* اورتون - بلکبرن

* هال سیتی - فولهام

* میدلزبرو - تاتنهام

* وستهام - ویگان اتلتیک

* ساندرلند - لیورپول

- هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* کان - والنسین

* لیل - لومان

* نانت - موناکو

* نیس - نانسی

* سنت اتین - سوشو

* تولوز - لوهاور

* پاریسن ژرمن - بوردو