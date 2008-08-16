ماه بامداد فردا می گیرد / رصد خسوف با چشم غیرمسلح امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ماه گرفتگی جزئی که از ساعت 5 دقیقه و 45 ثانیه آغاز می شود و در سراسر کشور قابل رویت است. این رویداد تا ساعت 3 و 14 دقیقه و 38 ثانیه بامداد ادامه دارد.همچنین این پدیده در کشورهایی مانند انگلستان از ساعت 7:36 عصر به وقت محلی آن کشور، 10:36عصر به زمان محلی روسیه و 12:06 صبح به زمان محلی افغانستان آغاز خواهد شد.

در این ماه گرفتگی سایه زمین 80 درصد از سطح ماه را می پوشاند و تماشای آن برای چشم انسان هیچ ضرری ندارد و با چشم غیر مسلح می توان آن را رصد کرد.

در جذاب ترین ساعت گرفتگی 80 درصد از ماه زیر سایه زمین قرار خواهد گرفت و تنها قسمت جزئی از بالای آن پدیدار خواهد بود. این گرفتگی از قسمت شرقی ماه آغاز خواهد شد.

در کشورهای روسیه، مغولستان و چین این پدیده با طلوع خورشید همزمان شده و تنها آغاز آن قابل مشاهده است. کشورهای مرکزی و غربی آفریقا و کشورهای اروپایی و آسیایی دارای شرایط بهتری برای مشاهده این ماه گرفتگی خواهند بود زیرا در این مناطق طلوع دیرتر اتفاق می افتد.

در این رخداد که در اثر قرار گرفتن ماه در سایه زمین به وجود می آید ممکن است هاله ای از رنگ قهوه ای مایل به قرمز دور قرص ماه دیده شود که پس از گذشت یک ساعت و نیم، سایه عقب نشینی کرده و ماه به شکل اولیه خود باز می گردد.

پدیده ماه گرفتگی جزئی تا 9 فوریه سال آینده رخ نخواهد داد که مناطق آلاسکا، هاوایی، استرالیا، نیوزیلند و مناطق شرقی و مرکزی آسیا شاهد وقوع آن خواهند بود. همچنین ماه گرفتگی کلی در 21 دسامبر 2010 رخ خواهد داد.