پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه باید در اذهان مردم ماندگار شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عباس سروری صبح شنبه همزمان با دومین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید نسبت به حماسه آفرینی های رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان به عنوان خط مقدم جبهه مبارزه اسلام با کفر توجه بیشتری داشته باشیم.

وی ماندگار کردن این ایام غرور آفرین در اذهان مردم را تکلیفی مهم و همگانی دانست و گفت: حزب الله لبنان موجب افزایش عزت و آبروی مسلمانان به ویژه شیعیان شد.

سروری با اشاره به موقعیت بسیار مناسب اعیاد شعبانیه برای آشنا ساختن هر چه بیشتر مردم با حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: در این ایام باید حزب الله لبنان را به عنوان پرچمداران جهان غرب در مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل معرفی کرد و شخصیت محبوب سید حسن نصرالله را بیشتر به مردم شناساند.

وی در ادامه با تشریح برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه جهت بزرگداشت این ایام گفت: همزمان با دومین سالگرد پیروزی غرور آفرین رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان بر ارتش غاصب اسرائیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه روز گذشته در راستای برنامه ریزی و تشریح فعالیتهای ویژه این مراسم تشکیل جلسه داد و برنامه هایی را جهت گرامیداشت حماسه پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه در استان کرمانشاه تدارک دید.

سروری از برگزاری 12 مراسم جشن پیروزی در مساجد با همکاری سازمان ملی جوانان در عصر امروز خبر داد و گفت: برگزاری مراسم جشن پیروزی در میدان آزادگان، برپایی ایستگاههای صلواتی در سطح شهر، نصب پلاکارد و بنر، برپایی محافل انس با قرآن، برپایی نمایشگاه عکس از مبارزات حزب الله لبنان از جمله برنامه های ویژه گرامیداشت این ایام در استان کرمانشاه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد:جشن پیروزی و نمایشگاه عکس مبارزان لبنانی عصر امروز طی مراسمی در تالار بزرگ شهر واقع در میدان آزادگان برگزار می شود.