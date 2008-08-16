به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور با اشاره به اینکه عملیات گازرسانی به شهرهای چکنه و عشق آباد شروع شده است، افزود: طی هفته دولت با حضور مقامات وزارت صنایع و معادن، چهار طرح صنعتی در شهرک صنعتی خیام به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اجرایی شدن طرح جمع آوری اطلاعات خانوار در این شهرستان افزود: بررسی اقتصاد خانوارها برای هدفمند کردن یارانه ها با ایجاد 197 ایستگاه آمارگیر با 300 نفر کارشناس در حال اجراست.

وی همچنین گفت: اعتبارات شهرستان از محل دور دوم سفر ریاست جمهوری 55 میلیارد ریال، جبران خشکسالی 29 میلیارد ریال، از محل تبصره 13، چهارده میلیارد ریال و برای گردشگری 15 میلیارد ریال و نیز مبلغ 9/9 میلیارد ریال برای شهرداری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه 23 هزار نفر متقاضی طرح مسکن مهر ساماندهی شده اند و با اشاره غیر مستقیم به برخی مباحث مطبوعاتی در خصوص زمینهای مسکن مهر در نیشابور، تصریح کرد: برخی از دستگاه ها به جای حل مشکلات دولت، نگاه صنفی به اختصاص زمین مهر دارند.

وی با اشاره به ظرفیتهای بالای بخشهای تحت جلگه و زبرخان برای ارتقا به شهرستان، خواهان ارتقای سایر ادارات چون شبکه بهداشت و درمان شد.

وی اضافه کرد: در حالی که شبکه برخی شهرستانهای همجوار و کوچک به دانشکده پزشکی ارتقاء پیدا کرده اند، نیشابور همچنان به حالت شبکه بهداشت و درمان باقی مانده است.