به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسماراندا انشه نایب رئیس گروه حمایت از حقوق بشر لیجا پرواوپا گفت: آموزش دینی در این کشور القای تعصب نسبت به سایر ادیان است، آموزش به کودکان برای تبعیض قائل شدن نسبت به امری ذهنیت ملی آنها را شکل داده و به عدم پذیرش سایر مردم و تفاوتها منتهی خواهد شد.

براساس طرحهای جدید دولت، آموزش دین در این کشور از این پس کلاسهای دینی مختلفی را دربرخواهد گرفت. در این طرح به نصب تمام علایم و نمادهای دینی در مدارس اشاره شده است.

ازسوی دیگر افرادی که خود را پیرو دین خاص نمی‌دانند اگر بالای 16 سال باشند می‌توانند بدون اجازه والدین از حضور در این کلاسها امتناع کنند، درغیر این صورت اجازه والدین الزامی خواهد بود.

این درحالی است که چندی پیش دولت تحت نفوذ کلیسای ارتدکس که دراین منطقه بسیار قدرتمند است، طرح پیشنهادی خود را برای آموزش سایر ادیان در مدارس لغو کرد.

پاتریاک دنیل رییس کلیسای ارتدکس رومانی گفت: ارزشهایی که آموزش دینی ارائه می‌کنند در زمانی که خصومت، فردگرایی و مادیگرایی در جهان گسترش یافته ضروری هستند.

حدود 90 درصد از جمعیت کشور رومانی پیرو کلیسا ارتدکس هستند.

کلیسای ارتدکس این کشور اغلب از سوی گروههای حقوق بشر و ناظران سیاسی به مداخله در امور سیاسی و نقض حقوق اقلیتها متهم می‌شود، اما به رغم مخالفتهای کلیسا، برخی از تغییرات در رابطه با آموزش دین در مدارس رومانی اجرا می‌شوند.