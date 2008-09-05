کارگاه های آواز استاد شجریان بهترین فرصت است

سینا سرلک هنرجوی گارگاه آموزش آواز ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف برگزاری سومین دور کارگاه های استاد محمدرضا شجریان در گقتگو با خبرنگار مهر، گفت: استاد در دو دوره گذشته مباحث تئوری و پیچیدگی های آواز و همچنین صداسازی در موسیقی ایرانی را مطرح کرده است و در جلسات بعدی مباحث مطرح شده را به صورت عملی بیان می کند.

وی در ادامه افزود : اولین جلسه چندی پیش برگزار شد و قرار است هردوهفته یکبار در دو گروه زیر سی سال و بالای سی سال برگزار شود؛ و من همیشه با علاقه و شوق بسیار در این کارگاهها حاضر می شوم و از حضور استاد بهره می برم.

این خواننده که به تازگی آلبوم "بی گاه" از او منتشر شده درخصوص این آلبوم گفت : بعد از کنسرت های متعددی که با گروه دالاهو به سرپرستی مسعود حبیبی داشتم آلبوم " بی گاه" را به آهنگسازی نوید دهقان کار کردم که در دو قسمت آواز دشتی و چهارگاه منتشر شده است.

وی در ادامه افزود : در این اثر بیش از هرعنوانی پرداختن به مسائل اجتماعی را مدنظر داشتیم بر همین اساس از شعر شاعران نوپرداز و مولانا در حوزه مسائل اجتماعی استفاده کرده ایم در واقع با انتخاب این اشعار به شدت تاکید داشتیم فضای امروز جامعه را مطرح کنیم.

سرلک در پایان با اشاره به برنامه های آتی خود گفت : پس از ماه رمضان با گروه رومی به سرپرستی و آهنگسازی پدرام درخشانی کنسرتی را در سالن میلاد برگزار می کنیم؛ همچنین آلبومی با نام "افسانه عشق" که ترکیبی از سازهای کلاسیک غربی و موسیقی ایرانی وبا آواز من است به زودی منتشر خواهد شد.

