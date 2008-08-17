مقاوم سازی ساختمانها بدون ارائه تسهیلات ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، عباس عادلی شهیر، ظهر امروز در همایش شهرداران آذربایجان شرقی افزود: روند نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری تنها با اعطای تسهیلات ویژه و وام کم بهره از سوی دولت برای شهرواندان محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه به هنگام بروز یک فاجعه طبیعی میلیاردها تومان برای بازسازی پیامدهای آن هزینه می شود، افزود: می توان با ارائه تسهیلات لازم و اختصاص مبالغی بسیار کمتر نسبت به مقاوم سازی ساختمانها اقدام کرد.

شهردار اهر در ادامه اظهار داشت: اکثر ساختمانهای شهری این شهرستان به صورت سنتی ساخته شده و فاقد استحکام لازم بوده و در مقابل کمترین حادثه غیر مترقبه آسیب پذیر هستند که باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.

عادلی با اشاره به مشکلات ساخت و ساز در شهرستان اهر افزود: متاسفانه عدم اعطای مجوز برای بلندمرتبه سازی در برخی شهرهای استان به خصوص شهرستان اهر باعث شده متقاضیان در این زمینه به کارهای غیر قانونی روی آورده و طبقات اضافی را بدون نظارت و غیرقانونی بسازند.

به اعتقاد وی، تکرار این موارد در آینده باعث بروز خساراتی جبران ناپذیر به جهت عدم رعایت مسائل ایمنی و نظارتی خواهد شد.

شهردار اهر خواستار ارائه سازوکارهای مناسب علمی برای مقاوم سازی بافتهای فرسوده شد و افزود: اکثریت سازه های شهری از اسکلتهای نیمه فلزی ساخته شده که در مقابل حوادث غیر مترقبه آسیب پذیر هستند.

وی تاکید کرد: باید با نظارت مستمر بر این ساخت و سازها و ایمن سازی مناسب از حادثه های بعدی پیشگیری نماییم.

وی گفت: اکثر حادثه هایی که در امر ساختمان سازی رخ می دهد ناشی از برخی سهل انگاریها و نظارت غیر اصولی است که باید در این همایش با تعامل و همکاری یبن بخشی شهرداریها، نظام مهندسی و کارشناسان متخصصان فنی سازوکارهای لازم در این خصوص ارائه شود.