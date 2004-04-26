نفرات اعزامي به پارالمپيك آتن مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" مجيد كهتري دبير انجمن تير و كمان فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين در پايان اردو تداركاتي تيم ملي تيرو كمان اعلام كرد: بمنظور انتخاب برترينهاي اين رشته و اعزام آنها به مسابقات پارالمپيك 2004 آتن ، اردوي تداركاتي با حضور 10 ورزشكار در زمين چمن ورزشگاه شهيد چمران شهرداري منطقه 18 بمدت يك هفته برگزار شد. البته ابراهيم رنجبر ورزشكار خوب كشورمان به علت بيماري و بستري بودن انصراف خود را از حضور در اين اردو اعلام نمود.

كهتري ادامه داد: هدف ما از تشكيل اردو با توجه به كسب سه سهميه بازيهاي پارالمپيك ، انتخاب اين تعداد ورزشكار بود كه به همين جهت چهار بار ركوردگيري از فاصله 70 متر طبق مسابقات پارالمپيك را در دو كلاس ايستاده و نشسته برگزار كرديم كه در كلاس نشسته كهتري با كسب 1135 در رتبه اول قرار گرفت.

محسن جواهري پور 1081 دوم ، غلام محمد سروري 1031 در مكان سوم و سيد شهاب الدين بصام تبار با 978 چهارم شد. دركلاس ايستاده حشمت الله كاظمي راد با كسب 1165 اول ، قاسم جواني با 1059 دوم، سيد عباس حسيني 1010 سوم ، حسين رجبي 983 چهارم و قاسم رمضاني 901 پنجم شدند كه در انتها پس از اين چهار مرحله ركوردگيري رسمي در كلاس نشسته مجيد كهتري و در كلاس ايستاده حشمت الله كاظمي راد و قاسم جواني جهت حضور در مسابقات پارالمپيك آتن انتخاب شدند .

كهتري در پايان اعلام كرد ما در هر ماه يك اردوي تداركاتي خواهيم داشت و اميدوار هستيم نتايج بهتري نسبت به پارالمپيك سيدني كسب نماييم.