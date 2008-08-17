ساخت روبات عملیاتی - تحقیقاتی برای تجسس در ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات شش چرخ در نوع خود بهترین روبات عملیاتی است که تا به حال ساخته شده و قادر به تردد در مکانهایی است که روباتهای دیگر در عبور از آن ناتوان بوده اند.

هر کدام از چرخهای این روبات دارای فرمان مستقلی است و این به آن معنی است که هر شش چرخ قابلیت چرخیدن به پهلو و حرکت روبات به پهلو را دارند. همچنین در زمینهای لغزنده و شیب دار، روبات می تواند خود را با 5 چرخ محکم حفظ کرده و چرخ جلویی به آرامی به حرکت ادامه دهد تا مانع لغزش روبات شود.

این نمونه ها دارای سیستم ردیابی و مسیریابی بسیار قوی هستند که هر کدام می توانند مسیر حرکت خود را طراحی و تعیین کند. در عین حال به دلیل تاخیر 20 دقیقه ای ارسال دستورات تغییر جهت از زمین به ماه، این روباتها می توانند در شرایط خطرناک مانند تقابل با یک دره عمیق تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

ماموریت این ربات محقق جستجوی مکانهایی است که از گذشته یا در حال در آن نشانه های حیات به چشم خورده است. این دستگاه پس از یافت چنین منطقه ای آن را تا عمق 2 متر سوراخ کرده و از خاک آن نمونه برداری می کند که این نمونه در آزمایشگاه داخلی روبات مورد آزمایش قرار می گیرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، روبات ساخته شده به بالاترین تجهیزات علمی مجهز شده است و در صورت یافتن نشانه های حیات در هر قسمتی از ماه قادر است برای تایید اطلاعات به دست آمده بر روی نمونه ها آزمایشات متعدد و گسترده ای انجام دهد.