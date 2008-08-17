شکست تیم ملی بسکتبال مقابل آرژانتین و تکرار نقاط ضعف

به گزارش خبرنگارمهر، روز گذشته تیم ملی بسکتبال در حالی با نتیجه 97 بر 89 مغلوب تیم ملی آرژانتین - مدافع عنوان قهرمانی بازی های المپیک در رشته بسکتبال - شد که به نسبت سه بازی گذشته ارائه گر عملکرد تیمی به مراتب بهتری بود.

بازیکنان تیم ملی بسکتبال کشورمان برخلاف دیدار با روسیه و لیتوانی نتوانستند طعم پیروزی در یک کوارتر را بچشند اما رقابت نزدیک آنها با بازیکنانی که رده دوم رنکینگ جهانی را در اختیار دارند دراکثر دقایق بازی محسوس بود. حتی در کوارتر نخست این رقابت پایاپای تساوی 11 بر 11 را بر روی اسکوربورد سالن 18 هزار نفری پکن نشان داد که البته خیلی زود فاصله گرفت.

شاگردان "سرجیو هرنانتز" که 4 نفر آنها در لیگ حرفه ای NBA شاغل هستند در انجام بازی پیرامونی، همانگی درتمام نقاط زمین و حفظ آن در طول مسابقه نمره قبولی گرفتند. آنها به راحتی و بدون مبارزه آنچنانی توانستند برای پرتاب توپ وکسب امتیاز در زیر سبد ایران جای بگیرند. اما یکی دیگر از عوامل برتری آرژانتینی ها تکرار نقاط صعف از سوی بسکتبالیست های کشورمان بود.

دیوز تیم ملی بسکتبال همچون دیدار با روسیه، لیتوانی و استرالیا در حفظ توپ های دریافتی با مشکل روبه رو بود. بازیکنان کشورمان که میانگین قدی کمتری نسبت به حریف آرژانتینی خود داشتند چندین بار در توپ گیری روی سبد هم منتقدانه عمل کردند. ضمن اینکه گسسته شدن دفاع به خصوص در نیمه دوم مسابقه را هم باید به نقاط ضعف ملی پوشان بسکتبال اضافه کرد. با این حال آنها بازی به نسبت خوبیانجام دادند. بدون شک استفاده بیشتر از بازیکنان ذخیره تاثیر بسزایی دراین مهم داشت.

سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال از ترکیب صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، حامد آفاق اسلامیه، اوشین ساهاکیان و جواد داوری برای آغاز بازی مقابل آرژانتین استفاده کرد اما خیلی زود نفراتی چون مهدی کامرانی، ایمان زندی، سعید داورپناه و حامد سهراب نژاد را به میدان فراخواند و به تناوب آنها را به کار گرفت.

استفاه بیشتر از بازیکنانی که دراکثر دقایق سه بازی گذشته نیمکت نشین بودند، ارائه یک بازی تیمی خوب به خصوص درنیمه اول را به دنبال داشت که البته با درخشش حامد حدادی همراه بود. هرچند که بازیکنان در نیمه دوم به استفاده از مهارت های فردی روی آوردند.

بازیکنان تیم ملی بسکتبال روز گذشته یک بازی منطقی مقابل آرژانتین انجام دادند هر چند که اگر نقاط ضعف خود را کنار می گذاشتند می توانستند حداقل بازی را به وقت اضافه بکشند. به نظرمی رسد مربیان تیم ملی بسکتبال برای پوشش نقاط ضعف شاگردان بازیکنان خود در بازی فردا مقابل کروواسی و رقابت های مهم آتی چاره ای جدی بیندیشند.

نتایج کامل بازی های روز چهارم دیدارهای بسکتبال المپیک 2008 پکن به این شرح است:

* آنگولا 61 - یونان 102

* استرالیا 95 - روسیه 80

* لیتوانی 86 - کروواسی 73

* آلمان 55 - چین 59

* آمریکا 119 - اسپانیا 82

جدول رده بندی تیم های بسکتبال شرکت کننده به این شرح است:

گروه A:

1- لیتوانی (8 امتیاز)

2- آرژانتین (7 امتیاز)

3- استرالیا (6 امتیاز)

4- کروواسی (6 امتیاز)

5- روسیه (5 امتیاز)

6- ایران (4 امتیاز)

گروه B:

1- آمریکا (8 امتیاز)

2- اسپانیا (7 امتیاز)

3- یونان (6 امتیاز)

4- چین (6 امتیاز)

5- آلمان (5 امتیاز)

6- آنگولا (4 امتیاز)