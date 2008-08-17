جزئیات آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی تشریح شد

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای سومین دوره متوالی میزبان نزدیک به 700 عضو هیئت علمی و 2 هزار داوطلب از سراسر کشور است و خود را برای برگزاری هرچه بهتر آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به عنوان عالی ترین آزمون ملی آماده می کند.

وی خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در دو زمان بندی جداگانه برگزار می شود و با استقرار اعضای هیئت علمی در دانشکده پزشکی از روز جمعه 25 مرداد و مراسم افتتاحیه آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی، مرحله طراحی سوال رشته های تخصصی و فوق تخصصی آغاز شده است.

زالی در خصوص شرایط آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و دانشنامه فوق تخصصی پزشکی اضافه کرد: افرادی که در آزمون کتبی حائز نمرات قابل قبول از نظر درصد کسب قبولی باشند، این امکان را دارند که وارد بخش شفاهی که بخش دوم آزمون محسوب می شود شرکت کنند و در بخش شفاهی نیز پس از کسب موفقیت می توانند حایز شرایط عضویت در هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شوند. در غیر این صورت تنها به عنوان قبولی گواهینامه در صورت کسب حدنصاب محسوب می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به اعضای هیئت های ممتحنه آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یادآور شد: اعضای هیئت های ممتحنه آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از اقصی نقاط کشور در این آزمون حضور می یابند و به عنوان نمایندگان گروه های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از دانشگاه های مختلف، متناسب با دانشگاه هایی که دارای سهمیه پذیرش و تربیت دستیار تخصصی و فوق تخصصی هستند انتخاب می شوند.

وی شرط عضویت در هیئت های ممتحنه را دارا بودن دانشیاری و استادی دانشگاه و تجربه علمی و عملی کافی در زمینه آزمون های تخصصی و فوق تخصصی برشمرد و گفت: این افراد در تعیین ظرفیت پذیرش دستیار، توزیع نیروی انسانی در بخش های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی بالینی کشور،‌ گسترش و ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی و ایجاد بخش های جدید نیز مشارکت دارند که این موضوع در توسعه رشته های متنوع در بخشهای تکمیلی تخصصی نیز نقش دارد .

زالی اضافه کرد: هیئت های ممتحنه علاوه بر نظارت بر آزمون و سنجش دستیاران وظایف دیگر ملی هم در عرصه آموزش عالی پزشکی بر عهده دارند که می توان به بازدید و ارزشیابی بخش های تخصصی و فوق تخصصی در طول سال،‌ تطبیق استانداردها و تدوین برنامه های راهبردی رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی اشاره کرد.