مصرف گردو به سلامت رگها کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دانشمندان دریافته اند که حتی مصرف روغن زیتون نیز که برای قلب و رگهای خونی مفید است چنین تاثیر فوق العاده ای ندارد.

محققان 24 نفر غیر سیگاری را که از وزن و فشار خون معمولی نیز برخوردار بودند مورد بررسی قرار دادند. نیمی از آنها کلسترول طبیعی داشتند و نیمی دیگر نیز دارای کلسترول بالا بودند.

به برخی از داوطلبان دو وعده غذای پرچرب داده شد و یک هفته در میان همین برنامه را ادامه دادند. به گروه دوم نیز غذاهای مشابه شامل ساندویچ مرغ با سس و پنیز پیتزا و یک کاسه ماست پرچرب داده شد اما به گروه اول پس از یکی از این وعده های غذایی 5 قاشق روغن زیتون و به گروه دوم 8 عدد گردو داده شد.

آزمایشها نشان داد که هم روغن زیتون و هم گردو به کاهش تجمع اکسیدانها پس از صرف یک وعده غذای پرچرب کمک می کند و مانع از سختی رگها می شود.

اما مشخص شد که افزودن گردو به غذا صرف نظر از میزان کلسترول کمک می کند تا رگها حالت الاستیکی و انعطاف پذیری خود را نیز حفظ کنند.

این وضعیت موجب انبساط رگها شده و جریان خون به راحتی از درون رگها گذر کرده و از تجمع چربی جلوگیری می کند و در ضمن مانع افزایش فشار خون می گردد.