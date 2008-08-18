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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

مصرف گردو به سلامت رگها کمک می کند

مصرف گردو به سلامت رگها کمک می کند

آخرین تحقیقات نشان می دهد مصرف چند عدد گردو پس از هر وعده غذایی موجب می شود که چربی موجود در غذا بر رگها تاثیر منفی نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس  نیوز، دانشمندان دریافته اند که حتی مصرف روغن زیتون نیز که برای قلب و رگهای خونی مفید است چنین تاثیر فوق العاده ای ندارد.

محققان 24 نفر غیر سیگاری را که از وزن و فشار خون معمولی نیز برخوردار بودند مورد بررسی قرار دادند. نیمی از آنها کلسترول طبیعی داشتند و نیمی دیگر نیز دارای کلسترول بالا بودند.

به برخی از داوطلبان دو وعده غذای پرچرب داده شد و یک هفته در میان همین برنامه را ادامه دادند. به گروه دوم نیز غذاهای مشابه شامل ساندویچ مرغ با سس و پنیز پیتزا و یک کاسه ماست پرچرب  داده شد اما به گروه اول پس از یکی از این وعده های غذایی 5 قاشق روغن زیتون و به گروه دوم 8 عدد گردو داده شد.

آزمایشها نشان داد که هم روغن زیتون و هم گردو به کاهش تجمع اکسیدانها پس از صرف یک وعده غذای پرچرب کمک می کند و مانع از سختی رگها می شود.

اما مشخص شد که افزودن گردو به غذا صرف نظر از میزان کلسترول کمک می کند تا رگها حالت الاستیکی و انعطاف پذیری خود را نیز حفظ کنند.

این وضعیت موجب انبساط رگها شده و جریان خون به راحتی از درون رگها گذر کرده و از تجمع چربی جلوگیری می کند و در ضمن مانع افزایش فشار خون می گردد.

کد مطلب 733749

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