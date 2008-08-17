مصوبه تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد با در نظر گرفتن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و اختیارات خود در اصلاح تصویب نامههای مورد ایراد ریاست مجلس، اصلاحیه مصوبه تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو را تصویب کردند.
بر این اساس، در بند (3) مصوبه مذکور، واژه "با در نظر گرفتن تعداد خانوادهها" پس از واژه "کشور" افزوده میشود و این بند به " الگوی مصرف بر اساس محاسبات به عمل آمده در مناطق آب و هوایی پنج گانه کشور با در نظر گرفتن تعداد خانوادهها به شرح جدول تعیین میگردد"، تغییر مییابد.
طبق مصوبه تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو، ماههای سال به دو بازه زمانی پنج ماه سرد (از 15 آبان لغایت 15 فروردین ماه) و هفت ماه عادی تقسیم میشود و مناطق آب و هوایی کشور به پنج منطقه سرد 1، سرد 2، سرد 3، معتدل و گرم تقسیم میگردد.
در ادامه طبق جدول مندرج در این مصوبه، الگوی مصرف برای دهکهای اول و دوم در ماههای سرد سال در منطقه سرد 1، 300 متر مکعب، منطقه سرد 2، 250 متر مکعب، منطقه سرد 3، 200 متر مکعب، منطقه معتدل 150 متر مکعب و منطقه گرم 75 متر مکعب تعیین شده است.
در همین راستا، الگوی مصرف در ماههای سرد سال برای دهک هشتم به بالا در منطقه سرد 1، 850، منطقه سرد 2، 750، منطقه سرد 3، 650، منطقه معتدل 500 و منطقه گرم 350 متر مکعب تعیین شده است.
همچنین الگوی مصرف برای دهکهای اول و دوم در ماههای گرم سال برای منطقه سرد 1، 65، منطقه سرد 2، 55، منطقه سرد 3، 45، منطقه معتدل 30 و منطقه گرم 20 متر مکعب تعیین شده است.
در ادامه الگوی مصرف دهکهای هشتم به بالا در ماههای گرم سال برای منطقه سرد 1، 550، منطقه سرد 2، 450، منطقه سرد 3، 400، منطقه معتدل 350 و منطقه گرم 200 متر مکعب مشخص شده است.
این مصوبه در تاریخ 13/5/1387 از سوی پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
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