ستادهای مهر رمضان در 22 منطقه تهران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در دستور العمل‌ صادره از سوی رئیس ستاد مرکزی مهر رمضان به شهرداران مناطق بیست و دو گانه تهران با اشاره به افزایش سفرهای درون شهری در آغاز سال جدید تحصیلی، اهمیت همکاری و هماهنگی مدیران مرتبط در جهت ارتقای کیفی و کمی جا به جایی مسافران و بهبود وضعیت مسیرهای ارتباطی مورد تاکید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در این بخشنامه با اعلام آغاز به کار ستادهای مهر رمضان در 22 منطقه تهران و تشکیل نخستین جلسه ستاد منطقه‌ای حداکثر تا پایان مرداد، بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از سوی معاونت‌های حمل ونقل وترافیک هر یک مناطق با همکاری نمایندگان دستگاه‌های مربوطه در آ‌ن منطقه تاکید شده است.

این گزارش می ‌افزاید، به موجب این دستور‌اعلمل کلیه عملیات حفاری حداکثر تا بییستم شهریور و نیز پاک سازی سطوح سواره و پیاده و روسازی آسفالت معابر و پیاده‌روهایی که حفاری شده حداکثر تا بیست و چهارم شهریور می‌بایست به اتمام برسد، ضمن این که از شانزدهم شهریور تا چهاردهم مهر به مدت یک ماه هیچ گونه مجوز حفاری جدیدی صادر نخواهد شد.

در این بخش ‌نامه معایب احتمالی چراغ‌ های راهنمایی و اصلاح زمانبندی آن‌ها و برطرف کردن نواقص احتمالی در معابر منتهی به مدارس و مراکز آموزشی از جمله کمبود تابلوهای راهنمای مسیر ، تابلوهای انتظامی، اخباری و هشدار دهنده، خط کشی‌ها و هم سطح سازی گذرگاه‌های عابر پیاده حداکثر تا بیست و چهارم شهریور تصریح شده است.

گشت‌های ترافیک مناطق در 22 منطقه تهران در دهه نخست مهر از ساعت 6:30 صبح هر روز بر وضعیت شبکه ارتباطی محدوده منطقه متبوع خود نظارت کرده و مسائل و مشکلات احتمالی را جهت هماهنگی فوری و رفع اشکال به ستاد مرکزی مهر رمضان که در مرکز کنترل ترافیک تهران مستقر است، اعلام می‌کند.

