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۲۷ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

مشاور رئیس دانشگاه آزاد:

محدودیتی برای نقل و انتقال دانشجویان خانواده های ایثارگران وجود ندارد

محدودیتی برای نقل و انتقال دانشجویان خانواده های ایثارگران وجود ندارد

مدیر کل امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشجویان و خانواده های ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای دریافت تسهیلات و نقل و انتقالات دانشجویی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اسماعیل جوادی در گردهمایی دانشجویان و خانواده های شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاهی منطقه هشت با بیان این مطلب افزود: حمایت و ارائه تسهیلات به دانشجویان ایثارگر و خانواده های آنها از افتخارات مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی است که طی این سالها به وجه مناسبی تحقق پیدا کرده است.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد مدیر کل امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: آزادگان و خانواده های آنها نیز از تسهیلات ویژه مربوط به ایثارگران استفاده می کنند و در این زمینه ضوابط و مقرراتی در سطح تمامی واحدها تدوین شده است.

بیش از 46 هزار و 500 دانشجوی شاهد و ایثارگر هم اکنون در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 733792

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