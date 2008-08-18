تبدیل پلدختر به زیرمجموعه نفتی در سفر هیئت دولت به لرستان مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، علی کاییدی ظهر امروز در مراسم جشنی که به مناسبت ولادت حضرت مهدی (عج) در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در سفر دوم رئیس جمهوری به لرستان انتظار داریم طی مصوبه ای شهرستان پلدختر با داشتن منابع غنی نفت و گاز به عنوان یک زیر مجموعه نفتی مطرح شود.

وی با اشاره به محرومیت استان لرستان خواستار توجه ویژه هیئت دولت به این طرح و اعزام نماینده وزیر نفت برای بررسی این پیشنهاد در سفر دوم هیئت دولت به لرستان شد .

نماینده مردم ملاوی و پلدختر در مجلس یادآور شد: در حال حاضر روزانه 16 هزار بشکه نفت از چاههای نفت پلدختر استخراج و در پالایشگاههای دیگر استانهای کشور از جمله تبریز، تهران و کرمانشاه پالایش می شود.

منشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مقوله نفت و گاز لرستان یکی از مباحثی است که در صورت پرداختن به آن می تواند بر همه ابعاد اقتصادی استان تاثیرگذار باشد و موجب رشد و توسعه استان شود .

کاییدی در بخش دیگری از سخنان خود به اصل اصولگرایی و ابعاد آن اشاره کرد و بیان داشت: مفهوم اصولگرایی همان ادامه راه رشادتها و جانبازیهای دوران انقلاب و دفاع مقدس و پایبند بودن به ارزشها و آرمانهای انقلاب است.

وی تاکید کرد: اصولگرایی تنها تابلوی کشمکش سیاسی افراد نیست.

نماینده مردم پلدختر همچنین با اشاره به سالروز ورود آزادگان به کشور اسلامی، عنوان کرد: آزادگان با تحمل سالها درد و مشقت و ایستادگی در مقابل شکنجه های دشمنان نماد قدرت و آزادگی ایران اسلامی هستند.

کاییدی با اشاره به جایگاه ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه بر ضرورت وحدت و انسجام بین مردم و مسئولان نظام تاکید کرد و خاطر نشان کرد: حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری باید در راس همه امور قرار گیرد .