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۲۷ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

سومین مربی آلمانی در تیم فوتبال سایپا / لیت بارسکی بدنبال مهاجم خارجی

سومین مربی آلمانی در تیم فوتبال سایپا / لیت بارسکی بدنبال مهاجم خارجی

با اضافه شدن یک آلمانی دیگر به کادر فنی تیم فوتبال سایپا جمع مربیان آلمانی این تیم به سه مربی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پس ازحضور"پیرلیت بارسکی" و "روبرت لاسبرت" به عنوان سرمربی و دستیار اول در راس کادرفنی تیم فوتبال سایپا، به درخواست سرمربی این تیم "توماس" نیز به عنوان مربی دروازه بانها به کادرفنی این تیم اضافه شد.

این مربی آلمانی که سابقه مربیگری درتیم ملی فوتبال سوئیس را نیز در سوابق کاری خود دارد، قراراست علاوه بر زیرنظرگرفتن دروازه بانان تیم بزرگسال سایپا، کار آموزش دروازه بان های تیم های پایه این باشگاه را نیز برعهده بگیرد.

پیش از این منصوررشیدی مسئولیت مربیگری دروازه بان های تیم فوتبال سایپا را برعهده داشت. 

لیت بارسکی همچنین به منظورتقویت خط حمله این تیم درحال بررسی گزینه های مناسب برای جذب دوبازیکن خارجی است که قرار است پس ازتایید سرمربی سایپا به این باشگاه معرفی شوند.  

کد مطلب 733820

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