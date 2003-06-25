در هر چهار دقيقه يك كودك در آنگولا جان خود را از دست مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري كويت ، يونيسف در گزارشي ، كشور فقير آنگولا را در رديف كشورهايي كه بالاترين نسبت مرگ ومير كودكان زير پنج سال در آن وجود دارد ، طبقه بندي كرده است.

در گزارش يونيسف آمده است كه از هر1000 زاد و ولد ، 250 كودك جان خود را از دست مي دهند يعني در هر چهار دقيقه يك كودك جان مي دهد .

براساس گزارش نماينده صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد ( يونيسف ) در آنگولا واقع در قاره آفريقا، 44 درصد كودكان اين كشور يعني معادل يك ميليون نفر نمي توانند به دليل فقر شديد مالي به مدرسه ابتدايي بروند .

ماريو فراري نماينده اين صندوق در آنگولا در بيانيه اي كه در ژنو منتشر شد، اعلام كرد آنگولا يكي از ده كشور جهان است كه در بدترين شرايط حمايت و نگهداري ا ز كودكان قرار دارد و45 درصد كودكان آن دچار سوء تغذيه هستند .

در اين بيانيه، بيماري مالاريا علت اصلي مرگ و مير كودكان آنگولايي عنوان شده است .

آژانسهاي امداد رساني اعلام كرده اند كه 63 درصد ساكنان شهرها يعني حدود پنج ميليون آنگولايي هم اكنون زير خط فقر زندگي مي كنند.