بررسی مدرک "کردان" از طریق وزارت علوم صورت می گیرد

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی نامه ای که توسط رئیس مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شده است، مسئله بررسی اصل مدرک دانشگاهی علی کردان وزیر کشور به کمیسیون آموزش محول شده است.

وی اظهار داشت: از این رو اقدامات لازم برای بررسی این موضوع از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش آغاز شده که در نهایت جمع بندی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: با توجه به اینکه وزرات علوم مرجع اصلی و قانونی برای تشخیص این مسئله است در حکمی که در این زمینه به کمیسیون داده شده نیز پیگیری از طریق وزارت علوم تاکید شده است.



