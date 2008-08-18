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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۲

بررسی مدرک "کردان" از طریق وزارت علوم صورت می گیرد

بررسی مدرک "کردان" از طریق وزارت علوم صورت می گیرد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی مدرک دانشگاهی "کردان" توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات از طریق مرجع اصلی رسیدگی به این موضوع یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی نامه ای که توسط رئیس مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شده است، مسئله بررسی اصل مدرک دانشگاهی علی کردان وزیر کشور به کمیسیون آموزش محول شده است.

وی اظهار داشت: از این رو اقدامات لازم برای بررسی این موضوع از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش آغاز شده که در نهایت جمع بندی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: با توجه به اینکه وزرات علوم مرجع اصلی و قانونی برای تشخیص این مسئله است در حکمی که در این زمینه به کمیسیون داده شده نیز پیگیری از طریق وزارت علوم تاکید شده است.
 

کد مطلب 733954

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