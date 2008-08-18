زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران کمتر از 40 دقیقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران گفت : سوء استفاده از داروها و مواد روانگردان امروزه در کشور ما به صورت یک مسئله جدی کشوری و عامل تهدید کننده سلامت آحاد جامعه درآمده است و زمانی با ابعاد فاجعه بیشتر آشنا می شویم که بدانیم متوسط زمان دسترسی به مواد افیونی در ایران 30-40 دقیقه می باشد و بر اساس آمار اعلام شده از سوی نیروی انتظامی در سال گذشته بیش از 80 هزار قرص اکستازی در ایران کشف شده است.

دکتر فریبرز فرشاد گفت : از طرف دیگر بر اساس آمارهای رسمی حدود 3 میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارند که با در نظر گرفتن اعضا 4 نفره برای هر خانواده و به صورت نسبی می توان ادعا کرد حدود 12 میلیون نفر از مردم ایران همه روزه به گونه ای درگیر بحران خانمان سوز اعتیاد هستند.

وی درادامه گفت : سوداگری مواد مخدر چهارمین تجارت عمده جهان محسوب می شود که سالانه بالغ بر 500 میلیارد دلار سودآوری دارد و متاسفانه امروزه تاثیر تبلیغات نوین و اشکال متنوع این دسته از داروهای مخدر بر روی گروه هدف و مصرف کننده اصلی این مواد که محدوده سنی نوجوانان و جوانان 15 تا 30 ساله را در بر می گیرد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر انجمن علمی داروسازان ایران تصریح کرد: با توجه به ابعاد گسترده اجتماعی ، ورزشی و اقتصادی سوء مصرف داروها در کشور ، انجمن علمی داروسازان ایران بر آن شد تا هفتمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران را با انتخاب موضوع پیشگیری از سوء مصرف دارو همزمان با روز داروساز و در تاریخ 3 تا 5 شهریور ماه سال جاری با حضور بیش از 1000 نفر از داروسازان سراسر کشور ، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ،کارشناسان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نمایندگان نیروی انتظامی در قالب پانل های آموزشی و سخنرانیهای تخصصی در مرکز همایش های رازی تهران برگزار کند.