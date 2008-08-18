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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

به طور میانگین؛

زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران کمتر از 40 دقیقه است

زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران کمتر از 40 دقیقه است

انجمن علمی داروسازان ایران اعلام کرد متوسط زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران 30 تا 40 دقیقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران گفت : سوء استفاده از داروها و مواد روانگردان امروزه در کشور ما به صورت یک مسئله جدی کشوری و عامل تهدید کننده سلامت آحاد جامعه درآمده است و زمانی با ابعاد فاجعه بیشتر آشنا می شویم که بدانیم متوسط زمان دسترسی به مواد افیونی در ایران 30-40 دقیقه می باشد و بر اساس آمار اعلام شده از سوی نیروی انتظامی در سال گذشته بیش از 80 هزار قرص اکستازی در ایران کشف شده است.

دکتر فریبرز فرشاد گفت : از طرف دیگر بر اساس آمارهای رسمی حدود 3 میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارند که با در نظر گرفتن اعضا 4 نفره برای هر خانواده و به صورت نسبی می توان ادعا کرد حدود 12 میلیون نفر از مردم ایران همه روزه به گونه ای درگیر بحران خانمان سوز اعتیاد هستند.

وی درادامه گفت : سوداگری مواد مخدر چهارمین تجارت عمده جهان محسوب می شود که سالانه بالغ بر 500 میلیارد دلار سودآوری دارد و متاسفانه امروزه تاثیر تبلیغات نوین و اشکال متنوع این دسته از داروهای مخدر بر روی گروه هدف و مصرف کننده اصلی این مواد که محدوده سنی نوجوانان و جوانان 15 تا 30 ساله را در بر می گیرد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر انجمن علمی داروسازان ایران تصریح کرد: با توجه به ابعاد گسترده اجتماعی ، ورزشی و اقتصادی سوء مصرف داروها در کشور ، انجمن علمی داروسازان ایران بر آن شد تا هفتمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران را با انتخاب موضوع پیشگیری از سوء مصرف دارو همزمان با روز داروساز و در تاریخ 3 تا 5 شهریور ماه سال جاری با حضور بیش از 1000 نفر از داروسازان سراسر کشور ، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ،کارشناسان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نمایندگان نیروی انتظامی در قالب پانل های آموزشی و سخنرانیهای تخصصی در مرکز همایش های رازی تهران برگزار کند.

کد مطلب 733978

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