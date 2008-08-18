چهارمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران در کیش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش ، جلسه هماهنگی برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران با حضور داوود مددی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ، حسین خانلری معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط با برپایی این نمایشگاه تشکیل شد.

مددی با تاکید بر برگزاری توانمند این نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه مهمترین جذابیت ایرشو برای مردم و بازدید کنندگان اجرای برنامه های نمایشی و اکروباسی هوایی است، در نمایشگاه چهارم این جنبه را تقویت خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر جذب گردشگران وعلاقمندان ورزشهای هوایی جهت بازدید از این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه به منظور اجرای عملیات اکروباسی هوایی با هواپیماهای سبک از خلبانان ایتالیایی دعوت شده است و همچنین با هماهنگی صورت گرفته بزرگترین نمایش پرواز بالنها در ایران در این مدت اجرا خواهد شد.