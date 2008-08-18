برخی از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر بهداشت

دکتر حسن امین لو معاون امور مجلس وزارت بهداشت با تایید این موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: شنیده ها حاکی از آن است که برخی از نمایندگان به دلیل انتقاد به مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه های انتخابیه خود، به دنبال استیضاح وزیر بهداشت هستند.

وی در عین حال، موضوع استیضاح دکتر کامران باقری لنکرانی را زیاد جدی ندانست و افزود: آن طور که شنیده می شود چیزی در حدود 35 نفر پای برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضا کرده اند.

امین لو مدعی شد: این نمایندگان می خواهند از این طریق، وزیر بهداشت را تحت فشار گذاشته و مدیریت دانشگاهها را دستخوش تغییر نمایند.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت، طرح موضوع استیضاح وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را منتفی دانست.

از سوی دیگر، دکتر حسن حسنی بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع جمع آوری امضا از سوی برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر بهداشت را تایید کرد و افزود: این نمایندگان به نحوه مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی انتقاد دارند.

وی با منتفی خواندن طرح موضوع استیضاح وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: این احتمال وجود دارد که موضوع در جلسه هیئت رئیسه کمیسیون مطرح شده باشد.